Emigrant maakt er werk van

Hoe zorg je ervoor dat de stap naar het buitenland een succes wordt? Ⓒ Getty Images

In twintig jaar tijd is het aantal Nederlanders dat emigreert verdubbeld. In Scandinavië is de vraag naar Nederlanders zelfs zo groot dat er van alles wordt geregeld: van huisvesting tot een baan. Maar hoe zorg je ervoor dat de stap naar het buitenland een succes wordt? Het nuchtere sleutelwoord: werk. „Minder mensen beginnen een naturistencamping binnen de poolcirkel of een ijshotel in de woestijn.”