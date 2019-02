De 6 meest opmerkelijke vermissingszaken

De Japanse oud-restauranthouder Minoru Tanaka, die 28 was toen hij spoorloos raakte, blijkt in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyonyang te leven. Hij woont samen met zijn vrouw en kinderen. Daarmee voegt Tanaka zich in een illuster rijtje met verdwenen personen die na vele jaren werden teruggevonden.

Wel vaker duiken in Noord Korea vermisten op die, hoogstwaarschijnlijk in opdracht van het communistische regime, elders zijn gekidnapped. Spectaculair is het verhaal van de Roemeense beeldhouwster Doina Bumbea, die 27 was toen ze in 1978 in Rome spoorloos verdween. Veel later dook zij op in een documentaire over Amerikaanse overlopers.

Gedurende de Koude Oorlog en ten tijde van het gewapende conflict tussen Zuid- en Noord-Korea is een aantal Amerikaanse militairen overgelopen naar Noord-Korea. Over hen werd een film gemaakt, die in 2006 in première ging. Een van de mannen, Joe Dresnok, bleek in Pyongyang te zijn getrouwd met een ’Oost Europese vrouw, Donna’, die in 1997 was overleden aan kanker. Met haar had Dresnok een zoon, Gabriel, die sprekend leek op Doina Bumbea en die zou zijn vernoemd naar Doina’s jongere broer. Doina’s familie is er altijd vanuit gegaan dat hun dochter en zuster een van de bijna 600 slachtoffers was van ontvoeringen door de Noord-Koreaanse geheime dienst.

In het verleden vonden vermissingszaken vaker een spectaculaire ontknoping. We zetten nog vijf spectaculaire gevallen van opgeloste vermissingen op een rij:

Anton Pilipa

Na vijf jaar te zijn vermist, wordt in 2017 de Canadees Anton Pilipa teruggevonden, ergens op een snelweg in Brazilië – tienduizend kilometer van Vancouver, waar hij leefde. De man is op trektocht door de jungle, hij heeft geen schoenen aan, zie er vervuild uit en blijkt geen ID te hebben als een agente hem zo aantreft. Dankzij twitter en verschillende reguliere media wordt de identiteit van de verwarde man achterhaald. Anton – blond, helblauwe ogen - bleek psychische problemen te hebben. Waar hij al die jaren had uitgehangen en hoe hij had overleefd, bleef onduidelijk.

Raudhatul Jannah

In de verwoestende tsunami van 2004 raakte de toen 4-jarige Raudhatul Jannah gescheiden van haar familie. Met haar 7-jarige broertje dreef ze weg van het stuk hout waar zij zich met haar ouders aan hadde vastgeklampt. Iedereen ging ervan uit dat de kinderen waren verdronken. Tien jaar later ontwaart een oom van Raudhatul een tienemeisje dat sprekend op zijn nichtje lijkt. Uiteindelijk blijkt een visser het meisje te hebben gevonden en gered. Raudhatul was door de moeder van de visser opgenomen en opgevoed.

Andrew Thompson

In 2008 verdwijnt de 3-jarige Australische jongen Andrew Thompson van de radar, na door zijn moeder te zijn meegenomen naar Duitsland. Het echtpaar lag in scheiding en streed over de voogdij. Twee jaar later neemt Andrews vader Ken ontslag om door Europea te gaan fietsen, in een wanhopige poging zijn zoontje te vinden en een campagne te voeren voor vermiste kinderen. Na vier maanden krijgt Ken een telefoontje: Interpol had ’alerts’ gekregen nadat Kens ex-vrouw had geprobeerd om hun zoontje aan te melden op een school in Amsterdam. In 2010, twee jaar na de verdwijning van de kleine Andrew, worden vader en zoon weer met elkaar verenigd. De moeder werd gearresteerd.

Walter Collins

De verdwijning van Walter Collins, in 1928, werd dankzij de film Changeling (2008), met Angelina Jolie in een hoofdrol, ook bekend en berucht bij jongere generaties. De dan 9-jarige Walter Collins verdwijnt in 1928 spoorloos in Los Angeles Vijf maande later wordt een jongen gevonden, die beweert Walter te zijn. De hereninging met zijn moeder, Sophie Collins, is groot nieuws, maar Sophie - wier man in de gevangenis zit - ontkent dat de jongen haar zoon is. Onder zware druk van politie en autoriteiten, die baat hadden bij een snelle oplossing voor de verdwijning, neemt zij de jongen in huis. Toen ze na enkele weken aangaf nog altijd niet overtuigd te zijn, werd Sophie Collings gedwongen opgenomen in een psychiatrische inrichting.

Uiteindelijk wordt de corruptie van de poltitiemensen ontdekt en Collins vijgelaten. De ter dood veroordeelde Gordon Northcott met wie Sophie correspondeerde, zou Walter hebben vermoord, maar hij ontkende dit. In een gesprek met Sophie Collins, vlak voor zijn executie had hij ’alles zullen onthullen’, maar hij trok zijn verklaring in. Wel dook een andere jongen op, van wie werd verondersteld dat hij door Northcott was vermoord. Sophie Collins, die stierf in 1964, bleef haar leven lang zoeken naar haar verloren zoontje.

Jopie de Haas

In 2016 werd na 55 jaar Nederlands langst vermiste persoon terug gevonden, in een graf in Canada. Jopie de Haas (’Zwarte Jopie’), prostituée op de Wallen, verdween in 1960 uit Amsterdam. Haar dochter Roos, die als baby door haar moeder werd weggegeven en 3 jaar oud was toen Jopie definitief verdween, schakelde in 2008 Tros Vermist in en het Landelijk Bureau Vermiste Personen. In december 2015 was het raak. Carlo Schippers van het Landelijk Bureau Vermiste Personen vindt een aanwijzing over het overlijden van een Johanna ’Dehaas’, in 2010 op Vancouver Island in Canada. Het blijkt inderdaad te gaan om Jopie de Haas, die na vijfenvijftig jaar is gevonden en al vijf jaar op een Canadees kerkhof ligt begraven.

Roos de Haas bleek een halfbroer en -zusters te hebben in Canada, kinderen uit een huwelijk van Jopie de Haas met een Canadese man. Maar haar moeder had het geheim van haar verdwijning meegenomen in haar graf. Tegen de pers zei Roos: „Nu kom ik er nooit meer achter waarom ze is weggegaan.”