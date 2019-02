Eerste weerrecord van 2019

De rest van de dag houden we heel veel zon. In de kop van Noord-Holland raakt het eind van de dag wel bewolkt, maar dat zal vanavond pas Amsterdam bereiken. „Dat is natuurlijk lekker”, zegt Matthijs van der Linden van Weeronline. „Iedereen geniet van dit weer.”

De weerman heeft meer goed nieuws: „Morgen wordt het zelfs nog een graadje warmer en stijgt het kwik vermoedelijk naar dertien graden, hartstikke warm voor de tijd van het jaar. Maandag is ook nog een prima dag met dezelfde temperaturen als zondag. Dan is er wel wat bewolking. Van dinsdag tot en met donderdag is er kans op een enkele bui, daarna blijft het droog en wordt het zonniger.”

Van der Linden sloeg er de statistieken op na. In het noorden is het momenteel krokusvakantie. Die viel vorig jaar een weekje later. Het weerbeeld was destijds totaal anders dan nu. „Toen was het steenkoud en werd er zelfs geschaatst. Op 28 februari vroor het zelfs overdag 1 tot 6 graden. Morgen is de warmste dag van de week en dan is het vijftien tot twintig graden warmer dan op de koudste dag vorig jaar tijdens de vakantie in regio noord.”