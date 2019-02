Jeugdtrainer voetbalclub verdacht van zedendelict

De ouders van een 14-jarige speelster zouden de politie hebben ingeschakeld. Volgens verschillende verklaringen zou de trainer van in de dertig een relatie hebben gehad met het meisje, dat klaarblijkelijk tot over haar oren verliefd op hem was.

Het bestuur van voetbalvereniging Nieuweschans is erg geschrokken van de aantijgingen tegen hun clublid. Voorzitter Dick Smook wil niet vooruitlopen op het politieonderzoek dat nu in volle gang is. Een ander lid: „De politie zal uit hun chats wel kunnen opmaken wat er allemaal precies aan de hand is. Ik heb gehoord dat haar ouders bij de voetbal aan de bel hebben getrokken.”

Gegevensdragers

Andere dorpsbewoners willen benadrukken dat iedereen onschuldig is, totdat het tegendeel bewezen is. „Dat is het erge van dit alles. Er wordt nu al over hem gesproken alsof het een viespeuk is en wat al niet meer, maar wie zegt dat ie het écht gedaan heeft? Laat dat lekker aan de politie over. Die zijn ervoor om zoiets uit te zoeken, niet Jan en alleman met een bepaalde mening.”

De politie om privacyredenen niets zeggen over de verdachte, die niet is aangehouden. „We hebben zijn gegevensdragers in beslag genomen”, laat politiewoordvoerder Nathalie Schubart desgevraagd weten. „We maken nog een afspraak met hem om zijn verklaring op te nemen.”

Zowel de familie van het slachtoffer als de verdachte zijn om een inhoudelijke reactie gevraagd, maar hebben tot nu toe van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.