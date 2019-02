Gele hesjes in Hilversum tegen NOS

De betogers gingen voor het gebouw in gesprek met NOS Nieuws-hoofdredacteur Marcel Gelauff, meldde de omroep. Op het verwijt dat de NOS nepnieuws zou verspreiden, zei Gelauff: „Het laatste dat wij willen, is nieuws uitzenden dat niet klopt. We willen laten zien wat er gebeurt en dat van verschillende kanten laten zien.”

De afgelopen tijd waren er in navolging van de acties van de ’gele hesjes’ in Frankrijk ook demonstraties in Nederland. Een actievoerder vond dat deze demonstraties te weinig aandacht kregen in de media, meldt de NOS.