Snelste trein India botst dag na introductie op... koe!

Gisteren was India, met premier Narendra Modi (links) voorop, nog vol trots. Ⓒ EPA

NEW DELHI - De nieuwste hogesnelheidstrein van India is een dag na zijn introductie al stilgevallen. De trein botste tussen Varanasi en New Delhi op een koe, waardoor de elektriciteitsvoorziening in vier treincoupés uitviel en het remsysteem beschadigd raakte. Koeien zijn heilig in India.