Protest ’anti-joodse’ Gele Hesjes loopt weer uit de hand

In Parijs, Lyon en Bordeaux gebruikte de politie traangas om de demonstrerende menigte uiteen te jagen nadat er met projectielen werd gegooid en vuilnisbakken in brand werden gestoken. In Rouen raakten vier mensen gewond nadat een automobilist zich een weg probeerde te banen door de menigte demonstranten, aldus de autoriteiten.

In Parijs werd de situatie ook gespannen toen de stoet demonstranten de Franse filosoof Alain Finkielkraut op straat tegenkwam. Woedende demonstranten riepen in het Frans antisemitische leuzen naar de man van Pools-Joodse origine. „Een uitbarsting van haat in zijn zuiverste vorm”, schreef minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner in een reactie op Twitter.

Afname

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken waren zaterdag rond de 41.500 demonstranten op de been. Vorige week waren dat er 10.000 meer. Toen de protesten in november begonnen liepen zo’n 300.000 gele hesjes mee.

De demonstraties begonnen op 17 november tegen plannen voor hogere brandstofprijzen, maar richten zich al snel tegen het hervormingsbeleid van president Emmanuel Macron.

Gele Hesjes in Bordeaux. Ook daar liep het uit op vernielingen en geweld. Ⓒ AFP