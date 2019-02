Belg (65) valt in diepe grot: reddingsactie op 75 meter diepte

De grot ligt in de regio Yvoir in Wallonië. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse om de 65-jarige man uit zijn hachelijke situatie te redden, meldt Nieuwsblad. Hij is een grottendeskundige en was bezig met een onderzoek toen 15 meter diep zat, zegt Patrick Evrard, de burgemeester van Yvoir. „Hij moet uitgegleden zijn en heeft zich waarschijnlijk niet meer kunnen vastmaken.”

De grot is 140 meter diep en daarmee de diepste grot van België. Een reddingsteam is afgedaald om de man te helpen. De man heeft in ieder geval handletsel opgelopen en een trauma aan het bekken. Er is ook een dokter naar beneden gestuurd. „Een andere groep die in de buurt was en alles zag gebeuren heeft snel de hulpdiensten ingeschakeld”, aldus burgemeester Evrard. De reddingsactie duurt nog zeker tot middernacht.

Het is zaterdagavond omstreeks 21.00 uur nog maar 8 graden in Yvoir. Daar komt bij dat de grot vrij vochtig is, wat tot onderkoeling zou kunnen leiden. „Maar hij is zeker niet in levensgevaar”, zegt de burgemeester.