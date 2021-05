Hardloper zwaargewond na aanrijding met busje, bestuurder rijdt door

Een traumahelikopter, de ambulancedienst en de brandweer kwamen samen met de politie om het slachtoffer hulp te bieden. De hardloper werd ter plaatse gereanimeerd.

Er wordt momenteel door de politie onderzoek gedaan naar wie de bestuurder was van het busje. Het zou gaan om een blauwe Volkswagen Caddy of een busje of een auto die daarop lijkt. Het busje is verder blanco, zonder reclame met een dichte zijkant.

Het busje heeft waarschijnlijk een kapotte zijspiegel en koplamp overgehouden aan het incident.