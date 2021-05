Politie heeft mogelijk busje dodelijke aanrijding Zaltbommel gevonden

De politie vond het voertuig in Zaltbommel na meerdere tips van ooggetuigen. Of de auto inderdaad bij het ongeval betrokken was, wordt nu verder onderzocht, zegt een woordvoerster van de politie. Ook is de politie nog op zoek naar de bestuurder.

Een traumahelikopter, de ambulancedienst en de brandweer kwamen samen met de politie om het slachtoffer hulp te bieden. De hardloper werd ter plaatse gereanimeerd, maar dat was dus tevergeefs. De politie liet eerder deze zondag op Twitter weten dat de hardloper is overleden. Er wordt momenteel door de politie ook onderzoek gedaan naar wie de bestuurder was van het busje.