Opnieuw autobrand Heemskerk, getuige ziet jongeren wegfietsen

De auto stond geparkeerd aan de Bizetstraat en is zwaar beschadigd. Brandweer en politie kwamen snel ter plekke, al is er niemand aangehouden. Het vuur is geblust, maar er kon niet voorkomen worden dat de auto uitbrandde. Bij de brand kwam veel rook vrij.

De politie doet onderzoek naar de brand en heeft volgens een fotograaf met de eigenaar van het voertuig gesproken. Heemskerk en ook het naastgelegen Beverwijk worden al maandenlang geteisterd door jongeren die auto’s in brand steken en overlast veroorzaken.