Gewonde Belg (65) uit diepe grot gered

Het slachtoffer is onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. De man, een 65-jarige ervaren zogeheten speleoloog - een grottenonderzoeker, viel zaterdagmiddag in de Trou Bernard bij het plaatsje Yvoir meters naar beneden en kwam zeker 60 meter diep in de grot terecht. Een arts-speleoloog en vrijwilligers, gespecialiseerd in speleologie, daalden naar de man af om eerste hulp te verlenen. De grot heeft een totale diepte van 140 meter.

Het slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar, maar snelheid bij de reddingsactie was geboden vanwege de kans op onderkoeling. De actie werd bemoeilijkt doordat sommige passages moeilijk door zijn te komen met een brancard, liet de brandweer weten. Zo’n 35 vrijwilligers namen deel aan de reddingsactie.