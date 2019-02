GroenLinks vol jonge, langharige truidragers op leenfiets

— GroenLinks hield zaterdag zijn partijcongres in Zwolle. In de Hanzestad maakte partijleider Jesse Klaver duidelijk dat er hoe dan ook een CO2-belasting moet komen voor bedrijven. Als de coalitie richting zijn partij niet met flinke concessies komt, kan ze steun in de Eerste Kamer op haar buik schrijven, klonk het dreigend. De Telegraaf nam een kijkje op het GroenLinks-congres.