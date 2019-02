Studente vindt wildvreemde man in kledingkast

Maddie, zoals de studente heet, zegt tegen de nieuwszender dat ze al regelmatig kledingstukken miste: „Zoals shirts en broeken.” Items verdwenen en handafdrukken doken op in het studentenhuis. Maddie en haar huisgenoten dachten dat het om een geest in het appartement ging.

’Mijn naam is Drew’

„Ik hoorde geratel in mijn kast, alsof er een wasbeer in zat,” aldus de studenten: „Ik vroeg: ’Wie is daar?’ en iemand antwoordde ’Ik’. De mannenstem zei: „Mijn naam is Drew.” De studente opende daarop de kast en trof de man aan. Hij droeg op dat moment allerlei kledingstukken van Maddie.

De politie heeft de 30-jarige Andrew Swofford aangehouden.