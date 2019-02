Vrouw in levensgevaar nadat parachute niet opent

Samen met vijftien andere ervaren springers steeg het slachtoffer gisteren op om figuren te vormen in de lucht. Nadat de groep uit het vliegtuig sprong, kreeg de vrouw haar parachute niet open.

De vrouw werd in kritieke toestand aangetroffen in het bos. Ze is per helikopter naar het ziekenhuis in Luik vervoerd.