Nog even genieten van winters zonnetje

Zondagavond lang buiten blijven is er echter niet bij: het blijft nagenoeg onbewolkt en het koelt rap af: rond 22.00 uur is het nog een graad of 6. In de nacht van zondag op maandag daalt de temperatuur tot ongeveer drie graden. Lokaal wordt het nog iets kouder en aan de grond komt het op veel plaatsen tot lichte vorst.

Maandag

Maandag start de dag droog en zonnig. In het westen komt al snel wat meer bewolking voor en in de loop van de middag neemt de bewolking overal toe. Het blijft tot de avond droog.

Dinsdag

Dinsdag is er veel bewolking en vooral in de ochtend valt lokaal een beetje regen. In de middag komt er meer ruimte voor de zon. Daarbij is het zonniger in het westen dan in het oosten. Met 9 tot 12 graden als middagtemperatuur is het kouder dan zondag en maandag, maar nog altijd zacht voor februari. Er waait een matige, aan zee soms vrij krachtige, zuidwestenwind. Ook de dagen erna houdt de bewolking aan, de temperatuur blijft dan ongeveer gelijk aan dinsdag.