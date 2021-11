Amsterdamse SP-lijsttrekker treedt alweer terug na vragen over huurhuis

De kersverse lijsttrekker trok halverwege vorige week bij het afdelingsbestuur aan de bel, nadat AT5 vragen had gesteld over zijn huurwoning waar hij stond ingeschreven maar niet woonde en een ruzie in de relationele sfeer. Daarop vertelde de SP’er aan het bestuur dat het in zijn relatie ’flink kon knetteren’ en dat de politie in 2018 betrokken is geweest bij een zaak, die later is geseponeerd, aldus afdelingsvoorzitter Meta Meijer die stelt dat het bestuur meermaals met de lijsttrekker heeft gesproken en adviseerde om ’goed na te denken over de impact van het nieuws op zichzelf, zijn ex-partner en kinderen.’ Daarop heeft Bakker zijn functie neergelegd, stelt Meijer.

Of er inderdaad regels zijn overtreden rond de huurwoning, heeft Meijer vooralsnog niet kunnen vaststellen.

Tiers Bakker wil inhoudelijk niet reageren. Eerder zei de SP’er tegen De Telegraaf dat hij vanwege corona en ’persoonlijke omstandigheden’, geen lijsttrekker meer wil zijn. Volgens SP-fractievoorzitter Erik Flentge ’is en was’ dit een privé-kwestie.

De ’rode rebel’ zoals Bakker wordt genoemd werd vorige maand verrassend gekozen tot lijsttrekker nadat de partij de nieuwe woonwethouder Jakob Wedemeijer had aangedragen. Bakker kreeg uiteindelijk 35 stemmen, Wedemeijer bleef steken op 34.

Ivens

De kwestie is een opnieuw een flinke dreun voor de Amsterdamse socialisten die momenteel drie zetels hebben in de gemeenteraad. Afgelopen zomer trad woonwethouder Laurens Ivens terug na beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag: ongepaste opmerkingen richting vrouwen.

Wie nu de lijst gaat aanvoeren is nog onbekend. Op 15 november is er een ledenvergadering waar het onderwerp ’ongetwijfeld’ op de agenda staat, aldus Meijer.