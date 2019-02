Eerste lijsttrekkersdebat: Forum aan de bal

Otten ontregelde al snel in de uitzending met een aanval op CDA-lijsttrekker Ben Knapen, die volgens hem ’geen verhaal heeft over integratie en klimaat’, terwijl over de aanpak van drugscriminaliteit werd gedebatteerd.

GroenLinks bracht de stelling ’Energierekening van bedrijven moet omhoog, niet van burgers’ in. Alleen Forum was tegen. „Linksom of rechtsom komt het toch terecht bij de burger, de hele klimaatwet moet van tafel”, vond Otten, waarna hij herhaalde dat het klimaatbeleid 1000 miljard gaat kosten.

„Die doorrekening van jullie deugt van geen kant”, wierp GroenLinkser Paul Rosenmöller tegen. „De rekening zal rechtvaardig moeten worden verdeeld.”

Opvallend

Opvallend was dat VVD’er Annemarie Jorritsma zich ook voor de stelling uitsprak, hoewel haar partij verantwoordelijk wordt gehouden voor het uit de wind houden van de vervuilende industrie bij het in december gepresenteerde klimaatakkoord.

Bij de stelling ’Nexit is een ramp, Europa is een zegen’ was opnieuw Forum de enige die zich er tegen uitsprak. Het maakte D66’er Annelien Bredenoord, die de stelling had ingebracht, uitroepen: „Dit is wat er gebeurt als populisten aan de macht komen”, hintend op Forum en de chaos die de Brexit inmiddels is geworden. „Het is nu wat onzeker’, probeerde Otten tegen te werpen. Dit understatement leverde hem hoongelach op van de andere lijsttrekkers.

Rosenmöller

De terugkeer van Paul Rosenmöller op het politieke toneel in combinatie met een nieuwkomer op rechts bracht tijdens het debat herinneringen aan 2002 naar boven. Toen richtte de GroenLinkser tijdens een debat in Rotterdam zich tot Pim Fortuyn en beschuldigde hem van ’theater maken’. Fortuyn ging er toen vandoor.

Met hetzelfde gestrekte been ging Rosenmöller er nu in richting Otten, toen de Brexit en een eventuele Nexit aan de orde kwam. „U stort de Nederlandse burger in chaos”, riep hij tegen Otten. „U creëert chaos en loopt weg voor de consequenties van de stap die u wil zetten!”

De Forum-lijsttrekker kon tijdens de uitzending rekenen op een extra voordeel, omdat zijn woordvoerder in beeld achter VVD-lijsttrekker Annemarie Jorritsma zat mee te knikken met zijn woorden. Ook Forum-Kamerlid Theo Hiddema was achter de VVD-politica in beeld gepositioneerd.

Al met al domineerden Otten en de door de wol geverfde politici Jorritsma en Rosenmöller het debat. Knapen (CDA), Mei-li Vos (PvdA) en Bredenoord (D66) speelden de tweede viool.

Grote afwezige

Grote afwezige was de PVV van Geert Wilders en lijsttrekker Marjolein Faber. Volgens de PVV is de partij niet uitgenodigd door WNL. De omroep zelf vertelde niet waarom de tweede partij van het land ontbrak.