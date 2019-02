Japan nomineerde Trump voor Nobelprijs

De bronnen zeggen dat Washington de aanzet gaf tot de nominatie van Trump. Dat gebeurde na zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore. De Amerikanen zouden Tokio „informeel” hebben benaderd met het verzoek Trump te nomineren voor de prestigieuze onderscheiding.

Trump stelde vrijdag al dat zijn Japanse collega hem had genomineerd voor de Vredesprijs. „Hij gaf me een prachtige kopie van een brief die hij heeft gestuurd naar de mensen die de zogeheten Nobelprijs uitreiken”, vertelde de president. „Hij zei: ik heb u genomineerd namens de inwoners van Japan.”

De president was pessimistisch over zijn winkansen, hoewel hij naar eigen zeggen misschien wel 3 miljoen levens heeft gered in de Syrische provincie Idlib. „Ze gaven hem aan Obama en hij wist niet eens waarom hij hem kreeg. Hij was er ongeveer 15 seconden en kreeg de Nobelpijs”, mopperde Trump. „Ik krijg hem waarschijnlijk nooit.”