Minister Blok ziet gevaar voor liberale wereldorde

Minsiter Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD). Ⓒ ANP

MÜNCHEN - Buitenlandminister Stef Blok (VVD) was zaterdag op de belangrijkste veiligheidsconferentie ter wereld in Beieren. Daar had hij een ontmoeting met zijn doorgewinterde Russische collega Lavrov. Naast alle moeilijkheden met Moskou maakt Blok zich zorgen om de verbrokkeling van de liberale wereldorde - zowel vanuit Rusland, de Verenigde Staten, als ook door andere EU-landen.