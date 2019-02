Brand in volière: 300 vogels dood

De vogels waren de grootste hobby van Jan Scheffer uit Deventer. Zijn vrouw Carla zegt tegen RTV Oost: „Dus je kunt je voorstellen hoe hij zich voelt.”

Een achterbuurman attendeerde Carla om 03.00 uur op de brand. Zelf had ze wel een brandlucht geroken maar: „Ik dacht dat het de sigaret was die ik net had gerookt.” De volière stond toen al in lichterlaaie. De brandweer werd ingeschakeld door de buurman.

’We zijn er kapot van’

Van de volière is niets meer over. Scheffers vertelt aan de regionale omroep dat alle broedkooien weg zijn: „Alleen de buitenmuren staan er nog. Dit is diep triest, we zijn er kapot van.” De brandweer trok met waterslangen door het huis om het vuur in de tuin te blussen. De bewoners moesten het huis uit. Zij werden tijdelijk door buurtgenoten opgevangen.

Carla Scheffer zegt tegen RTV Oost te vermoeden dat de brand is ontstaan door kortsluiting: „Maar de brandweer heeft daar niets over gezegd.”