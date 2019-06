Doden door schietpartij in Australië

De schutter vluchtte in een pick-up, maar werd een uur later door de politie overmeesterd en gearresteerd. Hij zou recent uit de gevangenis zijn vrijgelaten. Sommige media brengen de man in verband met nog twee misdrijven die in dat uur elders in de stad werden gepleegd. Daarbij zou een man door het hoofd zijn geschoten en weer op een andere plaats een man zijn doodgestoken.

Darwin ligt in net uiterste noorden van het land aan de Timorzee en is de hoofdstad van de deelstaat Northern Territory.