Giftige zwarte sneeuwdeken bedekt Siberië

Het is niet de eerste keer dat er donkere sneeuw valt in het land. „Er zit veel koolstof in de lucht en die wordt pas goed zichtbaar als het sneeuw”, vertelt Vladimir Slivyak van milieuorganisatie Ecodefense aan The Guardian.

In koolstof zitten veel giftige stoffen. Inwoners van de steden die bedekt zijn door een zwarte sneeuwdeken, lopen meer risico om kanker of tuberculose te kijken.