Veganistische ouders hongeren baby uit

De politie trof het magere kindje afgelopen woensdag aan. Zijn ribbetjes staken uit zijn vel en hij kon zich door uitputting amper nog bewegen. De agenten hebben het kindje meegenomen en naar het ziekenhuis gebracht, waar het donderdag al een halve kilo was aangekomen door de vloeistoffen die hij toegediend had gekregen. Zo meldt The Independent.

De ouders van de baby wordt verwaarlozing ten laste gelegd. De moeder van het jongetje had het recept voor de aardappelpap op internet gevonden en het advies van de doktoren om haar baby organische flesvoeding te geven, afgeslagen.

De ouders zitten allebei vast en de baby is opgevangen door de staat.