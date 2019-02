24 lichamen uit mijnen Zimbabwe gehaald

KADOMA - Reddingswerkers hebben in Zimbabwe 24 lichamen uit twee ondergelopen mijnen gehaald. Dat zegt Henrietta Rushwaya, de voorzitter van een vakbond voor mijnwerkers. In de plaats Kadoma liepen afgelopen dinsdag twee goudmijnen onder nadat er een dam was doorgebroken vanwege de zware regenval. Hierdoor liep er water de mijnen binnen.