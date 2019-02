Hobby na dertig jaar in vlammen opgegaan

Jan Scheffer staat in zijn afgebrande volière. In de nacht van zaterdag op zondag zijn daar 300 vogeltjes omgekomen.

DEVENTER - Het is dé nachtmerrie van iedereen met huisdieren: brand. Het overkwam Carla en Jan Scheffer uit Deventer in de nacht van zaterdag op zondag. Hun tuinschuur brandde volledig uit, met 300 dode siervogels tot gevolg. Het levenswerk van Jan ging zo in vlammen op. „Ik ben als jongeman begonnen en zat na vele jaren kweken eindelijk in een groep waar de winnaars vandaan komen. Maar da’s hierdoor over en uit.”