Poserende zeehond trekt veel bekijks

Zowel de politie als de ambulance kwam af op de plek om poolshoogte te nemen. De dierenambulance meldt op hun Facebookpagina dat de zeehond niet echt op de drukte zit te wachten. „Er is een zeehond die graag uit wil rusten, helaas wordt hij steeds verstoord door de mensen”, luidt het bericht.

Om de jonge zeehond de rust te bieden die hij nodig heeft, is besloten om hem naar een rustigere locatie te verplaatsen. Ook is het dier nagekeken, om er zeker van te zijn dat de zeehond niet gewond is.