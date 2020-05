Wielrenners botsen in Zeeland, man (65) overlijdt

De wielrenners kwamen beiden vanuit Zierikzee, meldt de politie. De man raakte door de botsing zwaargewond en buiten bewust zijn. Later op de dag is de man in het ziekenhuis in Rotterdam aan zijn verwondingen bezweken. De andere wielrenner, een 62-jarige man uit ’s-Heer Hendrikskinderen, raakte ook gewond.

De exacte toedracht van het ongeval is nog onderwerp van onderzoek