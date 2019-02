OM wil Nederlandse officieren in VS en Spanje

De werving van deze liaisonofficieren is inmiddels gestart. Een liaison is een ’verbindingsofficier’ tussen het Nederlandse en buitenlandse OM waar de functionaris is gestationeerd. De liaisons moeten zich vooral bezig gaan houden met grote zaken als internationale fraude, mensensmokkel, witwassen, internationale drugshandel, terrorisme en cybercriminaliteit.

In Italië zit al sinds 2014 een Nederlandse liaison-magistraat die vooral betrokken is bij onderzoek naar mensensmokkel, aldus de woordvoerster.

De liaisonofficieren gaan zich vooral bezig houden met de verdere samenwerking tussen de beide landen. Het OM wil de internationale samenwerking intensiveren, omdat criminaliteit niet ophoudt bij de landsgrenzen, maar steeds internationaler wordt. De noodzaak tot internationale samenwerking neemt daardoor ook toe, aldus het OM. Het is mogelijk dat in de toekomst het aantal OM-liaisons in het buitenland verder wordt uitgebreid.