’Zaak-Nicky Verstappen: politie verhoort Jos B. opnieuw’

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan RTL Nieuws. Een reden voor de ondervraging is niet gegeven.

B.’s advocaat Gerald Roethof zegt tegen de omroep de situatie ’ongebruikelijk’ te vinden: „Ik heb het nog nooit meegemaakt, dat een persoon die veroordeeld is door de rechtbank in de loop van het hoger beroep opnieuw wordt verhoord.”

Een woordvoerder van het OM zegt dat er ’een gesprek bij de politie’ staat gepland. Het verhoor zou aanstaande maandag zijn, maar dat wil de woordvoerder niet bevestigen aan RTL.

Mogelijk is er begin april meer duidelijkheid: op 6 april is een regiezitting.

12,5 jaar cel

De rechtbank in Maastricht heeft in november j.l. geoordeeld dat Jos B. schuldig is aan het misbruik van Nicky Verstappen. Ook is vrijheidsberoving en het bezit van kinderporno bewezen, zo concludeerde de rechter toen. In totaal kreeg B. 12,5 jaar cel opgelegd. B. werd vrijgesproken van doodslag op zijn slachtoffer. Toch hebben de omstandigheden geleid tot de dood van de jongen, zo kwam naar voren uit het vonnis.

