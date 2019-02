Kabinet: jihadist hier niet welkom

Trump dreigde gisternacht Europese landen om 800 gevangenen van hem over te nemen, anders zou hij ze vrijlaten. Ⓒ Hollandse Hoogte

Den Haag - De Tweede Kamer voelt er niets voor om IS-terroristen in Nederland op te vangen. Het kabinet geeft aan dat de Twitter-oproep die president Trump gisternacht deed aan Europese landen om gevangen strijders van de Amerikanen over te nemen, geen reden is om de koers te wijzigen.