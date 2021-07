Denen waarschuwen Italiaanse expats voor agressieve Britten op EK: ’Ze drongen onze bus binnen’

Een Deense vrouw die al 15 jaar in Londen woont en na de halve finale naar huis wilde, werd fysiek belaagd en aan haar haren getrokken door een groep van zo’n zes of zeven Britten, vertelt ze aan The Guardian.

’Jullie horen hier niet’

Jeanette Jorgensen was met drie familieleden naar de wedstrijd, nadat ze via de Deense voetbalbond kaartjes had bemachtigd. „Toen we na de wedstrijd van het stadion wegliepen, begonnen mensen dingen te roepen als: ’Jullie horen hier niet’”, vertelt ze aan de krant. „We hadden ook een Deense vlag bij ons en ze probeerden die van mij af te pakken, maar ik trok hem terug en zei: ’blijf er gewoon vanaf’. Toen begonnen ze ook aan mijn haar te trekken en ik kon niet geloven wat er gebeurde. Het was zeer beangstigend.”

Volgens Jorgensen ging het om mannen van tussen de 20 en 40 jaar. Nadat de groep ook de confrontatie had gezocht met haar familieleden informeerde ze de politie. Maar of die daar uiteindelijk nog achteraan is gegaan, weet ze niet.

The Evening Standard meldt dat een 9-jarige jongen naar de bovenste verdieping van een bus was gevlucht, toen zijn vader door Britse supporters werd aangevallen. Een groep van zo’n 40 man zag de vader en zoon in Deense voetbalshirts in de bus zitten. Daarop drongen ze de bus binnen en sloeg een van hen de vader in zijn maag. Een omstander kreeg een klap in het gezicht.

Geïntimideerd

Sigrun Matthiesen Campbell zei tegen de Deense website DR dat haar dochters van 14 en 11 jaar hun Deense shirts niet durfden te laten zien, omdat ze geïntimideerd werden door Britse voetbalfans. „We zijn ondergespuugd toen we het stadion binnenkwamen en mensen scholden ons uit.”

Deense fans mochten met 8000 man naar Wembley om de halve finale bij te wonen. Veel van hen waren Denen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Volgens Jorgensen zaten er echter ook veel Britse fans in het Deense vak. „Ik zag een Engelse man naar een jongen toelopen en hem uit zijn stoel proberen te trekken”, zegt ze. „Het was een beangstigende ervaring.”