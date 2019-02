Gewonden bij instorten praalwagen

Foto ter illustratie Ⓒ Hollandse Hoogte

’t GOY - Door het instorten van een praalwagen in ’t Goy, een dorp in de provincie Utrecht, zijn zondagavond enkele gewonden gevallen. Vijf mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zes zijn daar op eigen gelegenheid naartoe gegaan. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. De politie doet onderzoek.