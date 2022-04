Helse avondspits verwacht vanwege harde wind en plensbuien, ook vertraging op het spoor

Het slechte weer resulteerde donderdagochtend al in de drukste ochtendspits van het jaar, met op het hoogtepunt 887 kilometer file. Het KNMI heeft donderdagmiddag- en avond code geel afgekondigd vanwege harde wind, met windstoten tot 90 kilometer per uur. Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan voorzichtig te rijden vanwege het slechte weer.

Op de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen geen vrachtwagens en voertuigen met aanhangers rijden wegens de wind en geldt daar een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Ook is inhalen op de dijk niet toegestaan.

Treinen hebben eveneens last van het weer. Door de harde wind rijden geen treinen op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam Centraal en Breda en rijden er minder sprinters tussen Dordrecht en Roosendaal.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Drukste spits van het jaar

Het was donderdagochtend volgens de ANWB de drukste spits van het jaar. Het oude record van dit jaar stond op 818 kilometer en werd op 31 maart gemeten. Op die dag had het verkeer last van sneeuwval.

Er trokken donderdagochtend zware buien over het land met zware windstoten. Het verkeer liep daardoor met name in de Randstad en in Noord-Brabant veel vertraging op.

Volgens de ANWB viel het op dat de files in mindere mate ontstonden door ongelukken. Waarschijnlijk kwam dit doordat weggebruikers voorzichtiger reden vanwege de regen.