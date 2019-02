Woede om woekerprijs kaartjes klassieker

Twee tickets voor vak W4 staan op Marktplaats te koop voor 250 euro. Per stuk dus 125 euro, terwijl die kaartjes op de Feyenoord-site 29,50 euro per exemplaar kosten. Ⓒ Hollandse Hoogte / Pim Ras

Amsterdam - Feyenoord-fans hebben afgelopen weekend massaal achter het net gevist in de strijd om de laatste kaartjes voor de halve finale van de beker tegen Ajax aanstaande 27 februari. De fans zijn woedend en teleurgesteld. Want wie toch naar de klassieker wil, moet tot soms wel het viervoudige betalen op websites als Marktplaats. De KNVB betreurt dit en laat zelfs bij monde van een woordvoerder weten dat dit „een bedreiging is voor het hele Nederlandse voetbal.”