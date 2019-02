Balende Feyenoordfan: ’Eigenlijk nooit een kans gehad’

Feyenoordsupporter Vlot viste achter het net in de strijd om kaartjes voor de klassieker.

Rotterdam - „Je kunt toch wel een káártje bestellen, pa?” Beloofd is beloofd, en toch moest Vincent Vlot (39) zijn 11-jarige zoontje zaterdagochtend teleurstellen, na een uurtje zweten achter de pc. „Het was chaotisch. We hebben eigenlijk nooit een kans gehad.”