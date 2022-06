Auto ramt voetgangers Berlijn: ’Die gast reed met honderdvijftig kilometer per uur de stoep op’

Binnenland

Automobilist omgekomen bij ongeval in IJzendijke

Bij een ongeval op de Mauritsweg in het Zeeuwse dorp IJzendijke is in de nacht van zondag op maandag een 64-jarige man uit Tilburg om het leven gekomen. De politie meldt dat de wagen van het slachtoffer door een nog onbekende oorzaak tegen een boom is gereden.