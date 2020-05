Langer groen licht voor fietsers en voetgangers in Rotterdam

Het verlengen van de oversteektijd is een van de maatregelen die Rotterdam neemt om de stad voor te bereiden op de anderhalvemetersamenleving die de verspreiding van het coranavirus tegengaat. Daarnaast komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers op straten en boulevards waar de ruimte te krap is. In straten met smalle trottoirs worden mogelijk parkeerplekken opgeheven om ruimte te creëren om elkaar te passeren of voor wachtrijen. Ook worden trottoirs ingericht voor eenrichtingsverkeer voor voetgangers.

De gemeente vraagt Rotterdammers om mee te helpen de knelpunten in de stad te melden. Op een website met een digitale kaart kunnen inwoners met een prikker aangeven waar de knelpunten voor fietsers en voetgangers liggen. De gemeente ziet steeds meer mensen op straat, lopend, fietsend of in het openbaar vervoer. Daarom kijkt de stad naar een nieuwe verdeling van de ruimte om fietsers en voetgangers extra ruimte te geven.