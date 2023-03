Oud-bokser Mike Tyson (56) opent coffeeshop in Amsterdam

De shop heeft de naam Coffeeshop Tyson 2.0 meegekregen. In het persbericht laat de drievoudig wereldkampioen weten: „Hier kunnen fans genieten van mijn favoriete producten. Ik heb ze allemaal uitgeprobeerd en getest en ik kan niet wachten om enkele van mijn meest geliefde producten met Europa te delen.”

Het is bekend dat Iron Mike zelf al jaren marihuana en wiet gebruikt, vanwege slijtage, zoals hij zegt.. „Ik heb meer dan 20 jaar op het hoogste niveau partijen gebokst. Om de zenuwen te kalmeren en de pijn van onder meer twee operaties weg te nemen, ben ik dit gaan gebruiken”, legde hij eerder uit.

Vijf jaar eerder opende Tyson al een wietboerderij in Californië City. In deze staat mag sinds 1998 marihuana worden gebruikt voor medische doeleinden. Sinds 2018 is het middel ook toegelaten voor recreatief gebruik. In Nederland is het al sinds 1976 legaal om een kleine hoeveelheid wiet in bezit te hebben. Het op straat gebruiken is sinds dit jaar in de Amsterdamse binnenstad wel verboden.

Overigens is de bokslegende niet de eerste topsporter die een bedrijfje in rookbare planten heeft. Ook oud-wielrenner Floyd Landis verkoopt sinds 2016 in Colorado cannabis-producten.

Mike Tyson is in zijn bokscarrière drie keer wereldkampioen in het zwaargewicht geweest. Hij werd vooral bekend van zijn legendarische gevecht in 1997 waarbij hij een stuk oor van zijn tegenstander Evander Holyfield afbeet. Na zijn carrière zat hij in de gevangenis vanwege verkrachting.