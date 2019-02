Nederland sekteland: ’We raken de grip kwijt’

Nederland is een gewilde vestigingsplaats voor sektes. Dat komt voornamelijk door onze tolerantie, uitgebreide vrijheid van meningsuiting en geloof, en het gebrek aan effectieve wetgeving om misbruik aan te pakken, stellen experts.

Strenger

Oldenhuis benadrukt dat er in de ons omringende landen als België, Duitsland en Frankrijk veel intensiever is gekeken naar sektes en sneller wordt ingegrepen.

Sektesignaal vermoedt ook dat er veel meer sektes in ons land actief zijn dan bekend is. Het laatste onderzoek naar het probleem, in opdracht van het ministerie van Justitie, stamt al uit 2013. Toen werd geconcludeerd dat het om honderden groepen moet gaan. Oldenhuis pleit dringend voor nieuw en grondig onderzoek naar sektes.

