De hoge prijs van sektes

Amersfoort - Deskundigen slaan alarm over sektes. Een van de bewegingen waar grote zorgen over bestaan is die rondom Master Sha, een van oorsprong Aziatische groepering die in Amersfoort zetelt. Martin* zag zijn huwelijk stranden nadat zijn vrouw volledig in de ban van de mysterieuze groep raakte en duizenden euro’s overmaakte voor obscure en omstreden gezondheidsbehandelingen. De aanhangers doen inderdaad bizarre beweringen, blijkt op een introductieavond voor nieuwe leden.