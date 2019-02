Zeer grote brand in bedrijf Beesd

In verband met de hevige rookontwikkeling is op de A2 in beide richtingen de maximumsnelheid verlaagd, zo meldt Rijkswaterstaat. Ook rijden er geen treinen meer tussen Dordrecht en Geldermalsen vanwege inzet van de brandweer. De brandweer schaalde op naar ’zeer grote brand’ en is met meerdere blusvoertuigen uitgerukt.

Over de oorzaak van het vuur is nog niets bekend. Of er gewonden zijn gevallen is ook niet duidelijk.

Later meer.