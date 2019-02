Fiscus vangt ’man van 45 miljoen’

Het team, dat sinds 2001 bestaat, begon met het opsporen van ongeveer een ton per jaar. Inmiddels heeft het werk een enorme vlucht genomen. Afgelopen jaar werd er 200 miljoen euro geïnd.

Het gaat volgens staatssecretaris Snel (Financiën) niet eens om criminelen, maar om heel gewone Nederlanders, ’bij wijze van spreken de groenteboer’, die hun verdiende geld in het buitenland stallen in de hoop dat ze er zo geen belasting over hoeven te betalen. Tevergeefs, waarschuwt Snel.

Precieze gegevens over wie deze mensen dan zijn, verstrekt de Belastingdienst niet. Wel weet programmamanager Frans van Krieken dat ’de man van 45 miljoen’ de voorbije jaren niet eens de grootste vis was: „We hebben nog een paar grote klappers gehad die in die orde van grootte zaten.”

Opsporing

Staatssecretaris Snel trekt 17 miljoen euro uit om de opsporing te versterken, waarmee ongeveer vijftig nieuwe mensen worden aangetrokken.

Onder hen veel data-analisten die onder meer informatie van buitenlandse overheden gaan doorpluizen om te zien of er bijvoorbeeld bepaalde geldstromen opvallen.

Naast de succesvolle opsporing bestond tijdelijk de algemene inkeerregeling voor mensen die zonder medeweten van de fiscus geld naar het buitenland hadden gesluisd. Zij hoefden na hun bekentenis eigenlijk alleen de verschuldigde taks te betalen. Maar eerlijkheid naar de fiscus kan nog steeds lonen, zegt Snel, „omdat je minder straf of boetes krijgt dan wanneer je gepakt wordt.”

Belastingontduikers worden steeds ’gehaaider’, zien ze bij de fiscus. Louche adviseurs proberen steeds meer Nederlanders te verleiden om taks te ontduiken. „Er is vaak geen direct linkje tussen iemand en een rekening in Zwitserland, maar dat gaat bijvoorbeeld via een bv’tje op de Kaaimaneilanden”, zegt Snel.

Van het extra geld voor de opsporing moet een signaal uitgaan.

„Voor de mensen die netjes belasting betalen: we laten de mensen die dat niet doen er niet mee wegkomen. En voor de mensen die dat niet doen: we weten je te vinden.”