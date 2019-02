Fraai lenteweer brengt records aan het wankelen

Een strandpaviljoen in Noordwijk was zo druk bezocht dat het een ’buitenterras’ opende. Langs de hele kust liep het storm langs het strand. Voor alle badplaatsen vormden zich gisteren lange files. Ⓒ FOTO JOHAN WESTRA

De Bilt - Ineens gaf de winter ons een vleugje lente cadeau. En dat wilden we weten ook. Volle terrassen, wandelen in het bos, op de hei of langs de kust: massaal trokken we er dit weekend op uit. Hoewel het gisteren prachtig was, was zaterdag onovertroffen mooi. Met 13,1 graden was het eerste weerrecord van het jaar een feit.