Britse IS-aanhanger: ’Hoop dat mensen medelijden met mij hebben’

De geradicaliseerde Britse Shamima Begum stapte in februari 2015 het vliegtuig in met twee schoolvriendinnen uit Londen. Vanuit Istanboel vertrok het drietal naar Syrië. Drie weken later trouwde Shamima met de Nederlandse jihadist Yago Riedijk.

„Ik ben niet meer de domme 15-jarige die ik toen was”, zei Begum in een interview met The Times. „Maar toch sta ik nog steeds achter mijn beslissing om hier naar toe te gaan.”

De 19-jarige werd tweemaal moeder van een kind dat niet lang na de geboorte zou sterven. En ook vluchtte ze uit het kalifaat dat dreigde te vallen. Afgelopen zaterdag werd de vrouw voor de derde keer moeder in het vluchtelingenkamp.

’Welzijn van kind en mij’

In een interview met Sky News pleit de vrouw voor een terugkeer naar Groot-Brittannië. „Ik heb het gevoel dat mensen medelijden met mij zouden moeten hebben”, aldus de Britse. „Voor alles wat ik meegemaakt heb. Ik wist helemaal niet waar ik aan begon toen ik hier kwam. Ik hoop dat men, voor het welzijn van mijn kind en van mij, toelaten dat ik terugkeer. Eeuwig in het kamp blijven is onmogelijk.”

Het is niet de eerste keer dat Shemima aangeeft terug te willen keren. Naar eigen zeggen heeft ze nog niet gepraat met Britse regeringsleden.