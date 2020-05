’Vraag opa en oma naar vroegere liefdesleven’

Schrijfsters Silvie Kamphuis (35) en Elke Uijtewaal (31). „Vraag je oma of opa of andere bekende oudere hoe het er in hun tijd aan toe ging op amoureus gebied”, zo luidt hun oproep aan jongeren. Ⓒ RENE BOUWMAN

„Deze tijd. Als of iemand is uitgeschoten met de melancholie”, zo verwoordt voormalig stadsdichter van Eindhoven Merel Morre het sentiment in de huidige coronasamenleving. En inderdaad: op tv, in huiskamers en zelfs op hippe sociale media wordt meer dan ooit gemijmerd over vroeger. Niet omdat alles toen zo veel beter was, zo benadrukken zielenknijpers. Meer om houvast te vinden. „Bij onzekerheid blikken we als vanzelf terug op veiliger periodes.”