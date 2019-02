Bewoner springt uit raam bij brand Zutphen

De brand ontstond even na middernacht. Uren later, pas tegen vijven maandagmorgen, gaf de brandweer sein meester. Uit voorzorg werden vier andere huizen rond de Laarstraat ontruimd. In totaal moesten vijf bewoners in het holst van de nacht hun huis verlaten. Zij zijn opgevangen door de buurt.

Tegen twee uur leek de brand zich uit te breiden naar een naastgelegen huis dat onbewoond is. Om dat te voorkomen werd de brand met twee hoogwerkers bestreden. Omliggende panden hebben wel schade opgelopen. Uit één van die panden redde de brandweer tegen half drie nog een kat. Over de oorzaak is nog niets bekend.