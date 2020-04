Weer baby met coronavirus overleden in VS

Governeur Ned Lamont deelt ’met hartverscheurend verdriet’ het nieuws op sociale media. „Een zes weken oude baby uit de regio Hartford werd levenloos naar het ziekenhuis gebracht.” Het kindje werd nog gereanimeerd. Dat mocht niet baten.

Na het overlijden is een test afgenomen. Daaruit blijkt dat de baby Covid-19 had. „Absoluut hartverscheurend”, aldus Lamont. „We geloven dat dit een van de jongste slachtoffers is die overleed door complicaties gerelateerd aan Covid-19.”

Volgens de gouverneur worden alle Amerikanen weer met de neus op de cijfers gedrukt. De afgelopen 24 uur werd het hoogste dodenaantal geregistreerd. Het virus „valt onze zwakkeren aan zonder genade”, aldus Lamont. Hij drukt mensen op het hart binnen te blijven.

Tweede baby

Eerder overleed ook in de staat Illinois een baby die besmet was. „Het is vooral verdrietig voor de familie van dit kleine kind. We moeten treuren”, zei de gouverneur daar.