Levensgevaarlijk: nachtelijke snelwegloper op de A4

Het gaat vermoedelijk om een man. Rijkswaterstaat twitterde een foto van de nachtwandelaar. „We snappen best dat je niet kan wachten om de nieuwe week te beginnen hoor. Over de snelweg lopen is echter nooit een goed idee.” De dienst spreekt van een gevaarlijke actie.

Voor het onnodig lopen over de snelweg staat een geldboete. Of de ’spookloper’ die ook gekregen heeft, is niet bekend.