Agenten springen gracht in op zoek naar bestuurder

Even voor middernacht reed de bestuurder over de Brouwersvaart en kwam daar door onbekende oorzaak met zijn auto in het water terecht. Politieagenten zagen bij aankomst alleen nog de koplampen van de auto onder het water schijnen. Op straat was er geen enkel teken van de bestuurder te vinden. Gevreesd werd dat een of meerdere inzittenden nog in de auto zaten.

In afwachting van de duikers van de brandweer zijn politieagenten, in zowel uniform als in burgerkleding, het water ingesprongen om de mogelijke inzittenden te redden. Ook het traumateam uit Amsterdam was gealarmeerd om hulp te verlenen. Maar een zoektocht naar slachtoffers leverde niets op. Bij nader onderzoek in de omgeving werden er wel natte sporen op straat aangetroffen. Vermoedelijk wist de bestuurder van de auto zelf uit zijn auto te komen, naar een bootje te zwemmen en daar op de kant te klimmen om ervandoor te gaan. Waarom is onduidelijk.

De auto werd later in de nacht door een kraan uit het water getild. Door het incident was de Raaksbrug lange tijd grotendeels afgesloten voor het verkeer.